Samsun'da "Gören Göz" Projesi

Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, ücretsiz dağıtılan, görme engellilerin bağımsız hareket edebilmelerine yardımcı olan "gören göz" cihazlarına başvuruların başladığını bildirdi.

Balcı, yaptığı açıklamada, yüzde 70'in üzerinde görme engeli olup 1 Ocak 2006 tarihinden önce doğmuş başvuru sahiplerinin akıllı telefonları alabileceğini söyledi.

"Gören Göz" Projesi kapsamında Samsun'da 350 akıllı telefon kontenjanı olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Görme engellilerimize dağıtılan cihazlar sayesinde engellilerimiz telefonlara yüklenmiş, körcül haritalar, sadeleştirilmiş körcül arayüz ve diğer sesli uygulamaları kullanarak, gidecekleri yere yaya veya toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşmalarını sağlayacak uygulamalar yer almaktadır. Ayrıca yine bu cihaz sayesinde görme engelli vatandaşlarımız, internete girebilecek, sosyal medyayı kullanabilecek ve sesli kitap okuyucu sayesinde istedikleri eserleri okuyabilecek."