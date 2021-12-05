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Samsun'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

Samsun'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yurtta kalan üniversite öğrencileri farkındalık yürüyüşü ile çevre temizliği yaptı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yurtta kalan üniversite öğrencileri farkındalık yürüyüşü ile çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel faaliyetler birimince 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla organize edilen programda Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler Doğupark'ta bir araya geldi.

Canik Belediyesinin stant kurarak çay ve salep ikramında bulunduğu etkinlikte öğrenciler park etrafında pankartlarla yürüdü ardından çevre temizliği yaptı.

Etkinliğe katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı bir araya geldiği öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Samsun'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

Samsun'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

Samsun'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

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AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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