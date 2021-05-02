Samsun'da gönüllüler 1555 çocuğu bayramlık kıyafetle sevindirecek
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Samsun'da gönüllüler 1555 çocuğu bayramlık kıyafetle sevindirecek

Samsun'da gönüllüler 1555 çocuğu bayramlık kıyafetle sevindirecek
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da Atakum Şehir Platformu, Ramazan Bayramı öncesinde "Samsunlu şehitlerden, çocuklara bayramlık" sloganıyla çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye etmeye başladı.

Samsun'da Atakum Şehir Platformu, Ramazan Bayramı öncesinde "Samsunlu şehitlerden, çocuklara bayramlık" sloganıyla çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye etmeye başladı.

Atakum Şehir Platformu üyeleri, bayramlık kıyafet ve ayakkabıları "Bu hediye sana, paketin üzerinde adı yazan şehidimizin armağanıdır" notuyla veriyor.

Bayram öncesi 1555 çocuğa bayramlıkları ulaştırılacak.

Platform Başkanı Erkut Erbil, yaptığı yazılı açıklamada, hem şehitleri anmak hem de çocukların yüzünü güldürmek için çalıştıklarını belirtti.

Atakum ilçesinde yaşayan arkadaşlarıyla kurdukları platform aracılığıyla sosyal ve kültürel çalışmalar yaptıklarına işaret eden Erbil, çocuklara hediye paketlerinin Samsunlu şehitlerin adının yazılı olduğu çantalarla ulaştırıldığını bildirdi.

Samsunlu şehitlerin unutulmaması ve yeni nesillerin de kahramanlarını tanıması için bu yıl bayramlık kıyafet ve ayakkabı kampanyasının formatını değiştirdiklerine dikkati çeken Erbil, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını başladığı günden bu yana farklı çalışmalarla 10 bin aileye ulaştık. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz bayramlık kıyafet ve ayakkabı kampanyasında 1555 çocuğa ulaşmıştık. Kapılarına gittiğimiz çocuklarımıza, kıyafetlerini teslim ediyor ve bu hediyeyi onlara paketlerinin üstünde yazan şehidimizin gönderdiğini söylüyoruz. Üçer kişiden oluşan beş kişilik ekibimizle, ilk birkaç günde 300 çocuğumuza ulaştık. Hedefimiz bu rakamı yine 1555'e ulaştırmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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