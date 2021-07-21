Samsun'da gölete düşen kişi kayboldu
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Samsun'da gölete düşen kişi kayboldu

Samsun'da gölete düşen kişi kayboldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde gölete düşen kişi kayboldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde gölete düşen kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile Karakavuk Mahallesi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait göletin kıyısına giden Irak uyruklu M.W.M. (23), dengesini kaybederek suya düştü.

M.W.M'nın sudan çıkamaması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen Samsun Jandarma İl Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma timleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlardan oluşturulan 10 kişilik ekip, gölette arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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