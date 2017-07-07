Samsun'da Göl ve Göletlere 60 Bin Yavru Sazan Bırakıldı

Samsun'da su ürünleri popülasyonunun artırılması amacıyla göl ve göletlere 60 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2017 yılı Balıklandırma Projesi kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen pullu sazan yavrularının Samsun'a getirildiğini belirtti.



İç sulardaki balık varlığının devamlılığının sağlanabilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaosmanoğlu, balıklandırma çalışmalarıyla gölet ve akarsulardaki mevcut balık varlığının korunması, ekonomik değeri yüksek balık ürünlerinin artırılması ve vatandaşların hayvansal protein ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini aktardı.



Her yıl düzenli olarak yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında ilde bulunan göl ve göletlere 60 bin pullu sazan yavrusu bırakıldığına işaret eden Karaosmanoğlu şunları kaydetti:



"Ortalama 3-5 gram ağırlığındaki sazan yavruları, 3- 4 yıl sonra avlanabilir asgari boy olan 40-50 santimetreye ulaşacak. Balıklandırma çalışmalarında özellikle amatör balıkçıların avcılık yoluyla yararlanabileceği su kaynaklarını tercih ettik. Su kaynaklarının kirletilmemesi ve suyun tasarruflu kullanılmasının yanı sıra avcılıkta belirlenen yasak ve sınırlamalara titizlikle uyulması, sularımızdaki doğal yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır."