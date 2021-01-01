Samsun'da göç yorgunu kuğu tedaviye alındı

Samsun'da göç yorgunu kuğu, Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği ekiplerince bitkin halde bulunan kuğu, bakım merkezinde görevli veteriner hekimlere teslim edildi.

Rusya'dan Türkiye'ye göç esnasında yorgun düştüğü tespit edilen kuş, tedaviye alındı.

Merkezin müdürü Paria Tabatabaei, göç yorgunu kuğunun tedavisine hemen başladıklarını aktardı.

Göç esnasında kuşun yeterince beslenemediğini vurgulayan Tabatabaei, "Bir süre merkezimizin misafiri olacak. Sağlığına kavuştuktan sonra tekrar bulunduğu bölgeye bırakacağız. Kuğular her yıl kış aylarında Rusya'dan Türkiye'ye gelerek kışı burada geçiriyor ve ilkbaharla birlikte yeniden geri dönüyor. Kuş cennetinde de bu aylarda çok sayıda kuğu görmek mümkün. Uzun bir göç yolu izlediklerinden zaman zaman böyle güçsüz kalabiliyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün