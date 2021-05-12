Samsun'da gizemli hayırsever 100 kişinin veresiye borcunu kapattı

Samsun'da gizemli hayırsever 100 kişinin veresiye borcunu kapattı Pandemide veresiye defteri kabardı, gizemli hayırsever mahallenin borcunu kapattı Samsun'da yaklaşan bayram öncesi gizemli bir hayırsever mahallenin veresiye defterini satın alarak esnaf ve 100'e yakın borçluyu sevindirdi.

Samsun'da gizemli hayırsever 100 kişinin veresiye borcunu kapattı

Pandemide veresiye defteri kabardı, gizemli hayırsever mahallenin borcunu kapattı

SAMSUN - Samsun'da yaklaşan bayram öncesi gizemli bir hayırsever mahallenin veresiye defterini satın alarak esnaf ve 100'e yakın borçluyu sevindirdi. Market sahibi borçluları tek tek arayarak durumu haber verdi. Telefonda duygulu anlar yaşandı.

Samsun'da geçen yıl mahallenin veresiye defterini satın alan gizemli hayırsever bu yıl da tekrar ortaya çıktı. Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için bir marketin veresiye defterini ikinci kez satın alarak mahallenin tüm borcunu kapattı. Markete gelerek ne kadar borç olduğunu soran hayırsever bunu ödeyeceğini söyleyerek hesap bilgilerini aldı. Hayırsever tarafından defterdeki borcun tamamı ödendi ve hesap sıfırlandı.

46 yıldır bu işle uğraştığını belirten 63 yaşındaki Recep Öztü, "Bir hayırsever dün akşam geldi. Veresiye defterinde ne kadar borç olduğunu sordu. Ben de söyledim. Söyledikten sonra hesap numarasına parayı gönderdi. Bütün borçları ödedi. Sağ olsun Allah razı olsun kendisinden. Bütün hayırseverler keşke hep böyle olsalar. Küçük esnafa destek olsalar. Alışveriş yapan müşterilerim de memnun. Veresiye defterleri pandemi nedeniyle epey kabarmıştı. Tabii, insanlar ödemede güçlük çekiyorlar. Daha defterle işimiz kalmadı. Defteri de yırttık çöpe attık. Sıfırdan yeniden başlayacağız inşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA