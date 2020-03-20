Samsun'da gıda işletmelerine geniş çaplı hijyen denetimi
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Zabıta, Samsun

Samsun'da gıda işletmelerine geniş çaplı hijyen denetimi

Samsun'da gıda işletmelerine geniş çaplı hijyen denetimi Samsun'da gıda işletmelerine geniş çaplı hijyen denetimi yapıldı.

20.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:21
Samsun'da gıda işletmelerine geniş çaplı hijyen denetimi

Samsun'da gıda işletmelerine geniş çaplı hijyen denetimi

SAMSUN - Samsun'da gıda işletmelerine geniş çaplı hijyen denetimi yapıldı. Gıda mühendisleri ve zabıta ekipleri iş yerlerine girerek incelemelerde bulundu.

Samsun İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri korona virüsünün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından gıda üzerine olan işletmelerin denetimlerine ağırlık verdi. Samsun'da geniş çaplı bir hijyen çalışması başlatan ekipler ilçelerde dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin iş yerini denetledi. Dükkanların üretim yerlerinden, çalışanların maske ve eldiven kullanmasına kadar en ince ayrıntısına kadar bakan ekipler kontrol sonunda çalışanlara bilgilendirici uyarılarda bulundular.

Bu kapsamda Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan ekmek ve unlu mamuller üzerine çalışan işletmelere denetim gerçekleştirdi. Görevlilerin maske ve eldiven kullanarak denetime katılırken, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman da denetime iştirak etti.

Hem denetim hem bilgilendirme

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Üretim yapan, kapatılmayan lokantalar, fırınlar, kasaplar hijyen yönetmeliği çerçevesinde sıkı bir şekilde denetleniyor ve eğitimler veriliyordu. Okullardaki kantinler, lokantalar, toplu tüketim ve üretim yerlerinin, satış yerlerinin tamamına yönelik bu hijyen yönetmenliği çerçevesinde hijyen eğitimlerimiz veriliyordu. Bugün bu korona virüsü ile birlikte hijyen yönetmeliğinin ne kadar yerinde bir karar olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Samsun'da gıda işletmelerine yönelik, açık olan işletmelerimizin tamamına virüs ile ilgili kuralları anlatan afişlerimizi bastırarak yoğun bir şekilde denetimlerimiz devam etmektedir. 17 ilçemiz ve il merkezimizde bulunan gıda işletmelerinin tamamını hem bilgilendiriyoruz hem de hijyen yönetmeliği çerçevesinde denetimlerimizi yapıyoruz. Bu virüs belasını Samsun'daki işletmelerimize koymadan inşallah atlayacağız. İş yerlerine dağıttığımız 10 altın kural içeren afişlerimizde üreticiyi ve tüketiciyi ilgilendiren bilgiler var. Ambalaj kutularının derhal işletmelerden uzaklaşmasını istiyoruz. Dışarıdan geldiği için özellikle bu malzemelerin uzaklaşmasını istiyoruz. Açıkta olan gıdalar ile ilgili kesinlikle eldiven kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Yoğun denetim

Samsun genelinde hummalı bir çalışma başlattıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman ise, "Korana virüsü ülkemizde de tespit edildikten sonra özellikle gıda üretimi ve pazarlama yapan firmalara yoğun denetimler yapıyoruz. Sağlık noktasında gerekli denetimleri tutanak haline getirip İl Sağlık Müdürlüğüne bildiriyoruz" diye konuştu.

Samsun'da gıda işletmelerine geniş çaplı hijyen denetimi

Kaynak: İHA

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Samsun'da gıda işletmelerine geniş çaplı hijyen denetimi

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