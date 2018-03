Samsun'da Gıda Güvenliği Denetimleri

Samsun Valiliği gıda güvenliğiyle ilgili yapılan denetimlerde 173 işletmeye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ilgili yönetmelik gereğince laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten, ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyunun bilgisine sunulduğu hatırlatıldı.

Tüketicinin sağlığı ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların 'güvenilir gıda' üretimine teşvik edilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz birkaç gün içinde bu kapsamda ayıplı mal üretenlerin ifşa edilmesi ile ilimizde yerel basında yapılan değerlendirmelere açıklık getirilmesi gerektiği kanaati oluşmuştur. Yapılan her çeşit gıda denetimi üretilen ürünün parti, seri no, gibi tanımlanmış ürün grubuna yönelik olmaktadır.

Firmalar da ürettiği her parti ürün için gerektiğinde denetlenebilmesi için örnekler muhafaza etmek zorundadır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından yapılan tüm denetim çalışmaları Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmekte olup her aşaması bakanlık tarafından titizlikle takip edilmektedir. Uygulanan her türlü yaptırım Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte, gerektiğinde ayıplı mal üreten firmaların kamuoyuna ifşa edilmesi işlemini titizlikle yürütmektedir.

Her ayıplı mal üreten firmanın kapatılması gibi bir uygulama yerine, ayıplı olarak üretilmiş parti ürün üzerinden cezai müeyyide uygulanmaktadır. Her türlü denetimin çok yönlü olarak ele alınması ve meşru olan her yöntemin kullanılması gerektiği ilkesiyle, halkımızın da özellikle gıda denetimlerinde üzerine düşeni yapması gerektiği ortadadır.

Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca tarafından Alo 174 Gıda İhbar Hattı kurulmuş ve etkin bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. İlimizde bu kapsamda Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na yaptıkları bildirimler neticesinde 2017 yılı başından bugüne kadar 725 bildirim alınmış olup, yapılan denetimler ve ihbar sonucu olumsuzluk tespit edilen 173 işletmeye, toplam 1 milyon 86 bin 475 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamanın sonunda ayrıca kentte merdiven altı üretimin engellenmesine yönelik çalışmaların titizlikle yürütülüldüğüne de dikkat çekildi.