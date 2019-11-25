Samsun'da gıda fuarını dört günde 37 bin 772 kişi ziyaret etti

25.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:46

Samsun'da düzenlenen 4. Gıda Fuarı'nı dört günde 37 bin 772 kişi ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Samsun 4. Gıda Fuar'ı, gıda, içecek ürünleri, gıda işleme teknolojileri, paketleme ve lojistik sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, KOSGEB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Karadeniz Perakendeciler Birliği, Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği, Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliği'nin desteği ve iş birliğiyle 21 Kasım'da açılan dün son bulan fuarı, dört günde 37 bin 772 kişi ziyaret etti.

Dördüncüsü düzenlenen fuarda bu yıl ilk kez "Yöresel Ürünler Özel Alanı" oluşturularak doğrudan tüketiciye ulaşıldı.

Fuar süresince 22 farklı ilden gelen Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Karadeniz Aşçılar ve Turizmciler Birliği üyesi aşçılar tarafından Karadeniz ilinin özel lezzetleri, fuar alanında oluşturulan "Gastronomi Mutfağı Özel Alanı"nda ilgililer ile buluştu.

Kaynak: AA