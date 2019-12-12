Samsun'da genel asayiş ve trafik denetim uygulaması yapıldı

12.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:28

Samsun'da genel asayiş ve trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmeleri ve okul çağındaki çocukların huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarının önlenmesinin sağlanması amacıyla okul çevreleri, servis araçlarında, genel asayiş ve trafik denetim uygulaması yapıldı.

Uygulamada 167 ekip ve 482 personel görev alırken 318 umuma açık iş yeri, 734 servis aracı ve 250 okulun çevresi denetlendi.

Çeşitli suçlardan aranan 8 kişinin yakalandığı uygulamada, kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı mermisi ve muşta ele geçirildi.

Kontrol edilen 318 umuma açık iş yerinden 2'sine cezai işlem uygulandı.

Servis araçlarına yönelik uygulamada ise 734 servis aracı kontrol edilirken 43 araca toplamda 40 bin 35 lira ceza uygulandı, 20 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA