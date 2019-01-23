Samsun'da Gençlik ve Spor Hizmetleri Yatırımları

Samsun'da gençlik ve spor hizmetleri alanında 164,3 milyon liralık yatırım bulunuyor.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019 yılı 1. Dönem Yatırım Projeleri İzleme Raporu kapsamında Samsun'da yapılan faaliyetler hakkında İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bilgi verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Samsun'da toplam 16 projesi bulunuyor. 5 projenin yapımı tamamlanırken, 7 projenin yapımına da devam ediliyor. 3 proje ihale aşamasında, 1 projede ise karşılıklı fesih nedeniyle projeye başlanılamadı. Projelerin toplam tutarı 164 milyon 345 bin 548 TL olurken, fiziki gerçekleşme yüzde 70, nakdi gerçekleşme ise yüzde 57 seviyesinde oldu.

Bu yatırım döneminde Ladik Gençlik Merkezi işi, Tekkeköy Yeni 19 Mayıs Stadyumu yıllık çim bakımı işi ve reklam panoları, otomatik drenaj-çim havalandırma sistemleri bakım-onarımı işi, Alaçam Güreş Sahası işi, İlkadım Buz Pateni, Okçuluk, Bowling Salonu işi tamamlandı.

3 milyon 422 bin TL proje bedelli Asarcık Gençlik Merkezinin yüzde 95 tamamlandı. 6milyon 703 bin 580 TL proje bedelli 19 Mayıs Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İkmal işinin yüzde 99'u tamamlandı. 44 milyon 535 bin 560 TL proje bedelli Vezirköprü Kamp Eğitim Merkezinin işine ise firma işi süresi içinde devam ettirmediği için sözleşme karşılıklı olarak fesih edildi ve işe başlanılamadı. 7 milyon 80 bin TL proje bedelli Terme Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ikmal işinin yüzde 50'si tamamlandı. 13 milyon 272.640 TL proje bedelli Alaçam 250 Yatak Kapasiteli yurt inşaatı işi kazı çalışmaları devam ediyor. Arazide baz istasyonu bulunuyor. Alaçam Belediyesi istasyonun taşınması için ilgili firmaya yazı yazdı. İşin yüzde 5'lik kısmı tamamlandı. Çarşamba 500 yatak kapasiteli yurt inşaatı işi, yurt inşaatı temeli kazık çakma ve kazı çalışması aşamasında bulunuyor. İnşaatın fiziki gerçekleşmesi yüzde 1 seviyesinde. Kavak 250 yatak kapasiteli yurt inşaatı işinin temel kaba inşaat kısmı bitti. İnşaatın fiziki gerçekleşmesi yüzde 10,15. Tekkeköy 300 yatak kapasiteli yurt inşaatı işinin proje yaklaşık maliyet hesaplama aşamasında olup ihale çalışmaları devam ediyor. Terme 250 yatak kapasiteli yurt inşaatı işinin proje yaklaşık maliyet hesaplama aşamasında olup ihale çalışmaları devam ediyor. Atakum-Samsun 4000 yatak kapasiteli yurt inşaatı işinin proje yaklaşık maliyet hesaplama aşamasında olup ihale çalışmaları devam ediyor. Arazinin orman arazisi olması nedeniyle ön izni alınmış olup, ön iznin kesin izne çevrilmesi çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA