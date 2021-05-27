Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

- Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı Samsun'da gençler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

- Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da gençler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki İ.C.K ile karşı taraftan olan B.T.ve E.K.yaralandı. Yaralılardan İ.C.K. 112 ekipleri tarafından ambulansla, B.T.ve E.K. ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan B.T. ve E.K. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi. İ.C.K. alacak-verecek tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendisini yaralılardan E.K.'nin bıçakladığını, E.K. ile arkadaşını da U.C.K.'nin bıçakladığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Midye toplamak için denize açılan tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Midye toplamak için denize açılan tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Henüz 23 yaşındaydı! Arkadaşının kaldığı apart evde yaşamını yitirdi
Henüz 23 yaşındaydı! Arkadaşının kaldığı apart evde yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Müge Anlı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 18:03:13. #1.13#

title