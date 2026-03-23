Geleneksel okçular, Türkiye şampiyonu olmak için yaylarını gerecek

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'un düzenlediği Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, 17-19 Mart tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek. Şampiyonaya 39 ilden toplam 1388 sporcu katılacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, 17-19 Mart tarihleri arasında Samsun'da yapılacak. İlkadım Okçuluk Tesisi'ndeki şampiyonaya Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bayburt, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'tan bin 388 sporcu katılım sağlayacak.

27 Mart Cuma günü gençlerin, 28 Mart Cumartesi günü ise büyük kategoridekilerin yarışacağı şampiyonanın ödül töreni 29 Mart Pazar günü yapılacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
