Samsun'da Gençler Sabah Namazında Buluştu
Samsunlu gençler, Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) 'Türkiye Gençliği Kıyamda" sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında sabah namazında buluştu.
Samsunlu gençler, Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) 'Türkiye Gençliği Kıyamda" sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında sabah namazında buluştu.
TÜGVA Samsun İl Temsilciliğince "Türkiye Gençliği Kıyamda" sloganıyla Büyük Cami'de sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi.
Sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve salavatlarla başlayan programda, namazın ardından da sohbet edildi.
Program sonunda cami çıkışı katılımcılara ve cami cemaatine çorba ikramı yapıldı.