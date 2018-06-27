Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Canik Belediyesinin iş birliğinde, Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen mültecilerin Türk gençlerle kaynaşması için Samsun'da "Gençler İçin Kardeş Eli" projesi başlatıldı.

Samsun'da yaşayan Suriyeli, Iraklı ve Afgan gençler ile Türk gençlerin kaynaşması ve birlikte hareket etmesi için hayata geçirilen "Gençler için kardeş eli" projesinin tanıtımı, Canik Kültür Merkezi'nde yapıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Program Bölümü Yetkilisi Irak İmomberdiev, burada yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli bölgelerinde uzun süren çatışmaların doğası, görülmemiş küresel yer değiştirmelere neden olduğunu söyledi.

Dünya genelinde 68 milyondan fazla insanın yerinden edildiğine, 21 milyonunun mülteci statüsünde bulunduğuna işaret eden İmomberdiev, "Türkiye, ülkelerindeki çatışma ve zulümden kaçan 3,5 milyon Suriyeli mültecinin yanı sıra 365 bin Irak, Afganistan ve Somali gibi diğer milletlerden sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük mülteci ülkesi olmaya devam ediyor. Mültecilerin yüzde 93'ten fazlası, ki bunun yüzde 50'si çocuklardan oluşmakta, kamplar dışında ev sahibi topluluklarla birlikte yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Türk hükümeti ve halkının çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaparak büyük misafirperverlik gösterdiğini vurgulayan Irak İmomberdiev, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yardıma ihtiyacı olan mültecileri ulusal sisteme entegre etmek için ne kadar yerel hizmet verdiğini biliyoruz. Yüksek mülteci nüfusunun yoğun olduğu illerde geniş yelpazede hizmet ve yardım sağlanması bakımından il makamlarının rolü kritik öneme sahiptir. Mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında uyumlu bir çevrenin desteklenmesinin kritik öneminin bilincinde olan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak bu gibi projelere büyük önem vermekte ve desteklemekteyiz."

Canik Belediye Başkanı Osman Genç de proje ile genel olarak mülteci gençlerle ev sahipliği yapan gençler arasında uyumlu ilişkilerin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

Projenin hedefinin mülteci ve ev sahipliği yapan toplulukların demokratik katılım, etkin yurttaşlık konularında farkındalıklarının yükseltilmesi olduğunu dile getiren Genç, "Mülteci gençler ile ev sahibi gençler arasında sosyal bütünleşme, gençlerin sosyokültürel becerilerini ve potansiyellerini geliştirecek seminerler, geziler, festivaller ve sergiler gibi aktiviteler ile gerçekleştirilmektedir. 8 ay sürecek proje kapsamında 500 mülteci aile ile Türk aileler bir araya getirilip kaynaştırılacak." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından mülteci gençler Türkçe şarkılar söyledi.