Samsun'da genç memur hayatını kaybetti
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Samsun'da genç memur hayatını kaybetti

24.12.2020 20:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:46
Samsun'da genç memur hayatını kaybetti

Vezirköprü'de 30 yaşındaki memur Ayşe Edis yaşamını yitirdi.

Vezirköprü'de 30 yaşındaki memur Ayşe Edis yaşamını yitirdi.

Vezirköprü Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan Ayşe Edis'in astım rahatsızlığı bulunduğu ve enfeksiyon kaptığı, bu nedenle dört gündür Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Edis'in vefatı, eğitim camiasında ve çevresinde üzüntüye sebep oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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