Samsun'da genç kadın kendini bıçaklayarak ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da genç kadın kendini bıçaklayarak ağır yaralandı

Samsun'da genç kadın kendini bıçaklayarak ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bunalıma giden genç bir kadın kendini bıçaklayarak ağır yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bunalıma giden genç bir kadın kendini bıçaklayarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlarından dolayı bunalıma girdiği ileri sürülen 19 yaşındaki S.N. adli genç kadın kendini bıçakla göğsünün üst kısmından bıçakladı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title