Samsun'da genç kadın kendini bıçaklayarak ağır yaralandı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bunalıma giden genç bir kadın kendini bıçaklayarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlarından dolayı bunalıma girdiği ileri sürülen 19 yaşındaki S.N. adli genç kadın kendini bıçakla göğsünün üst kısmından bıçakladı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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