Samsun'da "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" ile 64 bin öğrenciye yüzme dersi verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Samsun'da "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" ile 64 bin öğrenciye yüzme dersi verildi

05.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:12
Samsun'da

Samsun'da sürdürülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" kapsamında 64 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi.

Samsun'da sürdürülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" kapsamında 64 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen projeyle, yüzme eğitimi alan 2 ve 3. sınıf öğrencileri ile velilerine havuz hijyeni, obezite, sağlıklı yaşam, sporun sağlığa katkıları ve beslenme konularında da bilgi verildiği belirtildi.

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu gözlük, bone ve mayoların ücretsiz verildiği projenin yurt genelinde örnek alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"64 bin öğrencinin yüzde 96'sı yüzmeyi öğrendi. Öğrencilerden yüzde 51'inin ise yüzme faaliyetine halen devam ettiği tespit edildi. Yapılan anketlerde öğrencilerin yüzde 97'sinin mutlu olduğu saptandı. Sınıf öğretmenlerimize uygulanan ankette projeye katılan ve dikkat eksikliği olan öğrencilerin yüzde 71'ine olumlu etkisi olduğu tespit edildi. Spor faaliyetleri lisanslı öğrenci sayısında ise yüzde 26 artış saptandı."

Proje sonrasında 680 öğrencinin yüzmeye yeteneği olduğunun keşfedildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetenekli öğrencilerin yüzde 20'si Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kulüplere, yüzde 80'i ise hafta sonu kurslarına yönlendirilmiştir. Ayrıca 64 yetenekli öğrenci beden eğitimi öğretmenleri tarafından özel olarak çalıştırılmaktadır. Devamsızlık yapan bazı öğrencilerin projeye katıldıktan sonra okula devam oranlarının arttığı da görülmüştür. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da 10 bin öğrenciye daha yüzme eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Projemizin ilk yılında iki öğrencimizin yüzme yarışmalarında dereceler alması ve otizmli bir bireyin yüzme alanındaki yeteneğinin tespit edilmesi, projenin önemini daha da ortaya çıkarmıştır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı da projenin öğrencilerin sporla tanışması açısından önemine değinerek, "Yıl boyunca aktif olarak spor yapmaları, spora karşı olumlu tutum geliştirmeleri açısından önemli bir proje. Projeyle ayrıca öğrencilerimizin sorumluluk duygusu, planlı çalışma ve doğru karar verebilme yetilerinin gelişmesi, yetenekleri ölçüsünde spor yapabilmeleri, kötü alışkanlıklardan korunabilmeleri, sağlıklı bir beden ve ruh haline sahip olabilmeleri ile olumlu kişilik özellikleri gösterebilmeleri hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

İlgili Haberler

Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor
Türkiye 'Geleceğe Nefes Projesi' ile yeni bir rekora hazırlanıyor
Depremde hayatını kaybeden emekli öğretmen Samsun'da toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden emekli öğretmen Samsun'da toprağa verildi
Hatay'da yanan ormanlar için 'Bir Fidan Bin Nefes' projesi
Hatay'da yanan ormanlar için "Bir Fidan Bin Nefes" projesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Enes Batur Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Metin Oktay Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" ile 64 bin öğrenciye yüzme dersi verildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 17:37:40. #1.14#
title