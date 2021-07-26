Samsun'da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı Samsun'da şimşekler geceyi aydınlattı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Samsun'da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı

SAMSUN - Samsun'da şimşekler geceyi aydınlattı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Samsun'da dün gece saatlerinde etkili olan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Saat 01-00-03.00 sıralarında etkili olan gök gürültüsü ve şimşek çakması ile doğa benzersiz yüzünü gösterdi. Gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. O saatlerde hala uyumamış olanlar bu anlara tanıklık etti. Telefon kameralarıyla uzun süredir göremedikleri o anları kaydettiler. Hava olayı ile ilgili olumsuz bir durumla da karşılaşılmadı. Henüz yıldırım düşmesi sonucu bir yaralanma haberi gelmedi. Yağışın habercisi olarak da nitelendirilen bu hava olayı nitekim yerini de sağanak yağışa bıraktı.

Geriye şimşekler çakarken çekilen eşsiz görüntüler kaldı.

Samsun'da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı
Samsun'da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı
Samsun'da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı
Samsun'da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Muslera Balotelli Metin Oktay Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 12:51:38. #1.14#

title