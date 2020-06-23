Samsun'da geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı.
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Samsun'da geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı.

Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili aralarında aile üyelerinin...

Samsun'da geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı.
23.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:32

Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ilçenin Alancık Mahallesi'nde Ecrin Kurnaz'ın babaannesinin gözetimi altında bulunurken ikametinden kaybolduğu ihbarı üzerine "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Mağdurun bulunması amacıyla Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Jandarma Komando Bölüğü, AFAD, UMKE, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Deniz Polisinin katılımıyla yürütülen araştırma sonucunda küçük kıza ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve ceset parçaları bulunduğu belirtilen açıklamada, ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Küçük kız çocuğunun kaybolması ve ölümüyle ilgili "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme" suçlarından devam eden soruşturma süresince maddi gerçeğin aydınlatılması amacıyla bilgi sahibi olduğu değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvurulduğu, mağdurun bulunabileceği tüm adreslerde canlı arama, iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla 3 farklı zamanda arama gerçekleştirildiği, olaya ilişkin 13 ayrı bilirkişi raporu temin edildiği anlatılan açıklamada, 11 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan ibaret HTS kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Soruşturmada, şüpheliler hakkındaki iletişimin dinlenmesi tedbiri sırasında bazı şüphelilerin mevcut soruşturma haricinde ayrıca "fuhşa teşvik" suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi nedeniyle bu şüpheliler hakkında ayrıca bu suçtan iletişimin dinlenmesi tedbiriyle soruşturma işlemlerine devam edildiği vurgulanan açıklamada, soruşturma sonucunda aralarında aile üyelerinin de bulunduğu H.K. ve Ö.K. hakkında "kasten öldürme", H.S, H.Ö. ve M.Y. hakkında "fuhşa teşvik" ile D.K. hakkında "kasten öldürme ve fuhşa teşvik" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Ecrin Kurnaz'ın kaybolması ve ölümünün aydınlatılması, maddi gerçeğin açığa çıkarılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Öte yandan şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. 3 günlük gözaltı süresince ifadesi alınacak şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Olay

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta da orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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