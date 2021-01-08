Samsun'da geçen yıl boy ve avlanma yasaklarına uymayan balıkçılara 1 milyon 133 bin lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da geçen yıl boy ve avlanma yasaklarına uymayan balıkçılara 1 milyon 133 bin lira ceza verildi

08.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:18
Samsun'da geçen yıl boy ve avlanma yasaklarına uymayan balıkçılara 1 milyon 133 bin lira ceza verildi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl yapılan denetimlerde, balıkta boy ve avlanma yasaklarına uymayan 295 kişi ve kuruluşa 1 milyon 133 bin 910 lira idari ceza uygulandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl yapılan denetimlerde, balıkta boy ve avlanma yasaklarına uymayan 295 kişi ve kuruluşa 1 milyon 133 bin 910 lira idari ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir avcılık için balıkçılara yönelik denetimlere devam ettiklerini bildirdi.

Denetimleri balıkçı teknelerinin karaya çıktığı limanlarda ve balık hallerinde yaptıklarını belirten Sağlam, "Balıkçılarımızın özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Kurallara uymayan balıkçıların takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için tüm imkanlar seferber edilerek denetimlere devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Sağlam, şunları kaydetti:

"Denetim elemanları tarafından 2020'de balık hali, balıkçı barınakları, yol güzergahları ve perakende satış yerlerinde olmak üzere toplam 2 bin 251 su ürünleri denetimi yapılmıştır. Bu denetimler sonucu 132 kişi veya kuruluşa, ihlalleri nedeniyle 472 bin 800 lira idari ceza uygulanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı da 2020'de denizlerde avcılık faaliyetinde bulunan 481 balıkçı teknesinde denetim yapmış, bu kontroller sonucu 163 balıkçı tekne sahibine 661 bin 110 lira idari ceza vermiştir.

Sonuç itibarıyla Samsun'da toplam 2 bin 732 su ürünleri denetimi yapılmış olup, bunun sonucunda ihlal tespit edilen 295 kişi veya kuruluşa toplam 1 milyon 133 bin 910 lira idari ceza uygulanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump İlker Başbuğ Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Arda Kardeşler Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da geçen yıl boy ve avlanma yasaklarına uymayan balıkçılara 1 milyon 133 bin lira ceza verildi - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 20:19:02. #1.14#
title