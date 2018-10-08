Samsun'da Geçen Ay Aranan 294 Kişi Yakalandı

Samsun'da, polis ekiplerince yapılan uygulama ve operasyonlar sonucunda aranan 294 kişinin yakalandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında eylül ayında çok sayıda uygulama ve operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Uygulamalarda 36 bin 316 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı ve 294 aranan kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Uygulamalarda 75 bin 063 araç kontrol edilmiş, çalıntı, yakalamalı veya hacizli olarak aranan 39 araç yakalanmış, bin 801 araç trafikten men edilmiş, 26 bin 301 araca cezai işlem uygulanmış, 589 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmıştır. Ayrıca 29 değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 19 av tüfeği, 21 kurusıkı tabanca, 205 kesici ve delici alet, 14 kilo 56 gram esrar, 925 uyarıcı hap, 1 kilo 886 gram bonzai, 212 kök kenevir, 24 bin 277 paket kaçak sigara, 362 litre kaçak içki, 63 kaçak elektronik cihaz ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bu dönemde ayrıca silahlı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 8 şüpheliden 6'sının yakalandığı, bu zanlıların Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldığı, 2 şüphelinin ise firari olarak arandığı aktarıldı.