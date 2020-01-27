Samsun'da geceleyin bıçaklı kavga: 1'i uzman çavuş 3 yaralı
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Samsun'da geceleyin bıçaklı kavga: 1'i uzman çavuş 3 yaralı

Samsun'da bir barın önünde geceleyin bıçaklı kavgada 1'i uzman çavuş 3 kişi yaralandı.

27.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:57
Samsun'da geceleyin bıçaklı kavga: 1'i uzman çavuş 3 yaralı

'da bir barın önünde geceleyin bıçaklı kavgada 1'i uzman çavuş 3 kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un ilçesi 'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barın önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, izinli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş E.Ş. (73) 4 yerinden, G.Ş. (23) 2 yerinden ve Y.B. (29) ise 2 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.


Polis olayla ilgili E.K.'yi (27) gözaltına aldı.


Olayla ilgiyi soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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