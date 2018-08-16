Samsun'da Gasp İddiası
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşlı adamın parasını gasbettiği ileri sürülen kişi yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşlı adamın parasını gasbettiği ileri sürülen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekel Caddesi'ndeki bir ATM cihazından para çeken Cafer Ç'nin (83) yanına yaklaşan F.A (44), yaşlı adamın elinden parayı alarak kaçtı.
Bu sırada bölgede bulunan iki bekçi, şüpheliyi kovalamaya başladı. Kısa sürede yakalanan şüpheliden alınan para Cafer Ç'ye teslim edildi.
Şüpheli ise polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, Bafra Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
F.A'nin gasp ve tırnakçılık suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenildi.