Samsun'da Fuhuşa Aracılığa 2 Gözaltı

SAMSUN'da fuhuş yapan kadınlara ev kiralayıp fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen market sahibi ve 51 yaşındaki R.Z. ile Z.U. adındaki kadın gözaltına alındı.



Samsun'un Atakum İlçesi Esenevler Mahallesi'nde market sahibi olan ve aynı zamanda emlakçılık da yapan R.Z., fuhuş yapan kadınlara ev kiraladığı ve bu evlerde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polis tarafından dün gözaltına alındı. Eve yapılan baskında Z.U. adındaki kadın da gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli bugün 'fuhuş aracılık etmek' ve 'fuhuşa yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi. iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.



- Samsun