Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, 1+1 kiralık dairede internet sitesinde eskort ilanı verilerek para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Ahlak polisinin yaptığı takip sonucu, para karşılığı fuhuş yapan eskort kadın Fehime Ç.(40) ile söz konusu kadını pazarladığı iddia edilen Salih B.(56) 'fuhşa teşvik' suçundan gözaltına alındı. Ahlak Bürosundaki sorguları tamamlanan Fehime Ç. ile Salih B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN