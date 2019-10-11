Samsun'da fuhuş operasyonu

11.10.2019 15:46

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu "fuhşa teşvik", "fuhuş için aracılık ve yer temini" suçlarına ilişkin şüpheliler T.D, N.D, A.K, E.T, A.K, C.K, M.B, E.Ş. ve B.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D, E.T, A.K. ve M.B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA