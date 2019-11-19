Samsun'da fotokapan sayesinde yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

19.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:28

Samsun'un Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan N.D, İ.Y. ve E.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Kavak adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Jandarma Komutanlığınca, Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde 6 farklı olayda haberleşme ile enerji nakil kablolarını çalan kişilerin yakalanması için özel ekip kurulmuş, kablo hırsızlığının önlenmesi ve suçluların yakalanması için Kavak'ta 3, Havza'da 3 ve Ladik'te 4 fotokapan kırsal alanlara yerleştirilmişti.

Kayıtlardan yola çıkan jandarma ekiplerinin suçüstü yaptığı, "dur" ihtarına uymayarak kaçan N.D, İ.Y. ve E.Y. kısa sürede yakalanmıştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise yaklaşık 500 metre uzunluğunda kablonun çalındığı, Kavak, Havza ve Ladik ilçelerindeki 11 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA