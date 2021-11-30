Samsun'da fırtınadan uçan çatı 2 apartmanın arasında kaldı - Haberler
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Samsun'da fırtınadan uçan çatı 2 apartmanın arasında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da fırtınadan uçan çatı 2 apartmanın arasında kaldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaşanan fırtınada bir apartmandan uçan çatı, 2 apartmanın arasında kaldı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaşanan fırtınada bir apartmandan uçan çatı, 2 apartmanın arasında kaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde bulunan Van Sokak'ta meydana geldi. Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da etkili olan şiddetli rüzgar birçok ağacı, tabelayı ve çatıyı yerinden söktü. Yaşanan olaylarda 2 kişi yaralanırken, Anadolu Mahallesi'nde Van Sokak üzerinde 2 apartman arasında kalan çatı görenleri hayrete düşürdü.

Bir binanın camına saplanarak yola düşmekten son anda kurtulan çatı, muhtemel bir facianın önüne geçti. Durumu anlatan mahalle sakinler, "Kısa süreli bir fırtına oluştu. Fırtınanın oluşmasıyla çatı yerinden uçtu. Allah'tan bir can kaybı yaşanmadı. Çatı, 2 apartmanın arasında havada asılı kaldı. İhbar sonucu ekipler mahallede gerekli önlemleri aldı ve sokağı trafiğe kapattı. Şimdi çatının tehlike oluşturduğu yerden alınmasını bekliyoruz" dedi.

Samsun'da 16.30-18.00 arasında saatte 100 km'ye çıkan rüzgar hayatı felç etti. - SAMSUN

Samsun'da fırtınadan uçan çatı 2 apartmanın arasında kaldı

Samsun'da fırtınadan uçan çatı 2 apartmanın arasında kaldı

Samsun'da fırtınadan uçan çatı 2 apartmanın arasında kaldı

Samsun'da fırtınadan uçan çatı 2 apartmanın arasında kaldı

Samsun'da fırtınadan uçan çatı 2 apartmanın arasında kaldı

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