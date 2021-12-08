Samsun'da fırtına çatıları uçurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da fırtına çatıları uçurdu

Samsun'da fırtına çatıları uçurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Havza ilçesinde etkili olan fırtınadan dolayı çatılar uçtu, binalarda maddi zarar oluştu.

Havza ilçesinde etkili olan fırtınadan dolayı çatılar uçtu, binalarda maddi zarar oluştu.

Havza ilçesinde sabah saatlerinde 73,4 km/saat hızında esen rüzgar, binaların çatılarına zarar verdi. Sondaj Mahallesi Köy Hizmetleri Sokak'ta lodos fırtınası dolayısıyla 4 katlı binanın çatısı komşu evlerin çatılarıyla bahçelerine uçtu. Binaların çatıları büyük zarar gördü.

19 Mayıs Mahallesi Kooperatif Evlerinde ve Boyalıca Mahallesi'nde de fırtınadan dolayı sadece kiremit uçması yaşandı.

Olaylarda herhangi yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi. - SAMSUN

Samsun'da fırtına çatıları uçurdu

Samsun'da fırtına çatıları uçurdu

Samsun'da fırtına çatıları uçurdu

Samsun'da fırtına çatıları uçurdu

Samsun'da fırtına çatıları uçurdu

İhlas Haber Ajansı / Osman Çetin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title