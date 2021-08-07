Samsun'da fırtına ağaçları yola devirdi
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Samsun'da fırtına ağaçları yola devirdi

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

Samsun'da fırtına ağaçları yola devirdi Samsun'da saatte 74 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yıkıldı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Samsun'da fırtına ağaçları yola devirdi

SAMSUN - Samsun'da saatte 74 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yıkıldı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Günlerce sıcaklık rekorlarının kırıldığı Samsun'da sıcak hava yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı. Sabah saatlerinde kendini gösteren yağmur, öğle saatlerinden sonra yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Rüzgarın etkisinin artmasıyla fırtınaya dönüşen hava, bazı ağaçları ve büyük dallarını yerinden sökerek karayoluna düşmesine neden oldu.

15.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda bulunan asırlık çınar ağacının büyük bir dalı rüzgara dayanamayarak ağacın gövdesinden ayrılıp, karayoluna düştü. Yola düşen büyük dal nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolun emniyetini alarak, ekiplerin ağacı kaldırmasını bekledi. Kırılan dal, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Ayrıca fırtına nedeniyle Samsun'da birçok yerde ağaç yıkılması, pencere kırılması gibi ihbarlar da gelmeye başladı.

Olaya tanık olan bazı vatandaşlar, "Bu fırtına doğal bir olay. Ağacın yola düşmesi ise talihsizlik oldu. Tek tesellimiz herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmaması oldu. Yaklaşık 1 saattir fırtına etkisini gösteriyor" dediler.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde batı ve kuzey batılı yönlerden esen rüzgar Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre; 8 Ağustos Pazar günü 03.00-23.59 saatleri arasında ilimiz genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır."

Samsun'da fırtına hızının 74 km/saate kadar çıktığı belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Samsun'da fırtına ağaçları yola devirdi
Samsun'da fırtına ağaçları yola devirdi
Samsun'da fırtına ağaçları yola devirdi
Samsun'da fırtına ağaçları yola devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

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