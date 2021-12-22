Samsun'da fırınlara denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da fırınlara denetim

Samsun'da fırınlara denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ekmek ve unlu mamul imalatı yapılan fırınları denetledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ekmek ve unlu mamul imalatı yapılan fırınları denetledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri imalathane denetimi gerçekleştirdi. Temizlikten gramaja, imalat araç-gereçlerinden satış ve sunuma varıncaya kadar çok geniş kapsamlı bir denetim yapan ekipler, bazı imalathanelere uyarıda bulundu. Yapılan denetimlerde cezai işlem gerektirecek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada halkın sağlıklı gıda tüketiminin öncelikli amaç olduğu vurgulanarak, söz konusu denetimlere periyodik aralıklarla devam edileceği belirtildi. Açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz yaptıkları denetimlerde işletmelerin kurallara uyup uymadıklarını titizlikle kontrol ediyor. Personelin kıyafet temizliğinden imalathanelerdeki hijyen koşullarına kadar denetimler titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Denetimlere de düzenli olarak devam edilecektir" denildi. - SAMSUN

Samsun'da fırınlara denetim

Samsun'da fırınlara denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title