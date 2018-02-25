Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da yaralama suçundan yattığı cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaralama suçundan hüküm giyen ve Bafra Açık Cezaevinden izinli çıktıktan sonra cezaevine dönmeyerek firar eden Ünal Eker'in yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlü olduğu suç dışında, yaralama ve azmettirme suçlarından şüpheli olarak yer aldığı 11 dosya daha bulunan Eker, yapılan operasyonla Tekkeköy ilçesi Costal mevkisinde yakalandı.

Operasyonda, Eker'in yanında bulunan ve silahlı yaralama olayı şüphelileri olduğu tespit edilen A.İ. ve C.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eker, cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.İ. ve C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.