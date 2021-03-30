Samsun'da firari hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı

Samsun'da, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'da, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.V'nin (37) evinde saklandığı belirlendi.

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda C.V, Kıranboğaz Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek