Samsun'da fındık zurufunun doğal gübre olarak değerlendirilmesi hedefleniyor
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Samsun'da fındık zurufunun doğal gübre olarak değerlendirilmesi hedefleniyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunun "kompost" yapılarak fındık bahçelerinde doğal gübre olarak kullanabileceğini vurguladı.

Samsun'da fındık zurufunun doğal gübre olarak değerlendirilmesi hedefleniyor
10.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:08

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunun "kompost" yapılarak fındık bahçelerinde doğal gübre olarak kullanabileceğini vurguladı.

Sağlam, yaptığı açıklamada, kentte 1 milyon dekardan fazla alanda fındık üretimi yapıldığını ve fındığın patozla tanelenmesi esnasında atık olarak çıkan fındık zurufunun önemli bir organik materyal kaynak olduğunu vurguladı.

"Ortalama rakam vermek gerekirse 1 dekar alandan yaklaşık 20- 25 kilogram kadar fındık zurufu elde edilebilmektedir." diyen Sağlam, fındık bahçelerindeki toprakta organik madde miktarının yeterli düzeyde bulunduğunu, fındık zurufunun bu maksatla çok önemli bir kaynak olup zayi edilmemesi, yakılarak yok edilmemesi aksine kompost yapılarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlam, fındık zurufu kompostu uygulaması ile organik madde miktarında artış olduğu, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri iyileştirilerek verim ve kalitede artışlar sağlanabildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Fındık zurufunun kendi halinde bırakılması durumunda olgunlaşması uzun zaman almaktadır. Mikrobiyal biyoteknolojik yöntemlerle birkaç ay içinde kompostlanabilmesi sağlanabilmekte ve zaman açısından büyük fayda sağlamaktadır. Fındık üreticilerimizin belirlenmiş olan hasat tarihlerini dikkate almaları, hasat sonrası patozlama işleminden sonra elde ettikleri fındık zuruflarını kompostlamak suretiyle tekrar bahçelerine dönmesini sağlamaları sürdürebilir verimliliği sağlamak bakımından son derece önemlidir."

Kaynak: AA

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