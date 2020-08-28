Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuğun ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuğun ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Terme ilçesinde fındık toplarken vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden çocuğunu ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuğun ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
28.08.2020 21:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:21

Samsun'un Terme ilçesinde fındık toplarken vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden çocuğunu ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Doğan Yılmaz'ın (18) ölümüyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinin çalışma yürüttüğü belirtildi.

Mermi çekirdeğinin vücuda giriş çıkış deliklerinin zeminden yüksekliği göz önünde bulundurularak mermi traje yolunun Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) üzerinde analizi yapılarak atışın gelebileceği bölge ve alanların tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Drone yardımıyla söz konusu bölgenin havadan keşfi ve fotoğraflaması yapılarak, mayın arama dedektörleri ile bölgede boş kovan ve mermi çekirdeği araması yapılmış, şüpheli 1 şahsa ait ev ve bahçesinde yapılan arama neticesinde 1 adet boş kovan ile bahçede bulunan bir ağaç üzerinde 2 adet mermi giriş deliği bulunmuştur. Atış yapılan yerin mermi traje yolunun ölen şahsın bulunduğu yeri gösterdiği tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancaya el konulmuş ve 27.08.2020 günü gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5 şahıs cumhuriyet savcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmış, 2 şüpheli şahıs ise sevk edildiği mahkeme tarafından 'olası kast ile öldürme' suçundan tutuklanarak aynı gün Çarşamba Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Olay

Samsun'un Terme ilçesinde 4 gün önce ailesiyle Akçagün Mahallesi'nde fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın göğsüne fındık topladığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etmişti.

Yılmaz, ailesi tarafından hastaneye götürülürken hayatını kaybetmiş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Magazin
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti Spor
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı Güncel
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi 3. Sayfa
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
İspanya'da vaka sayıları katlanarak artıyor! Son 24 saatte 9 bin 779 vaka tespit edildi
İspanya'da vaka sayıları katlanarak artıyor! Son 24 saatte 9 bin 779 vaka tespit edildi
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı
Gaziantep'te palet fabrikasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Gaziantep'te palet fabrikasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı
Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sibel Can Ozan Güven Halit Ergenç
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk İzmir Adana Yangın
Şu an buradasınız: Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuğun ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 21:24:34. #1.15#
title