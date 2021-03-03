Samsun'da filyasyon ekibi gibi giyinip büfeden hırsızlık yapan kişi tutuklandı
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Samsun'da filyasyon ekibi gibi giyinip büfeden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

03.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:48
Samsun'da filyasyon ekibi gibi giyinip büfeden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde filyasyon ekibi görevlilerinin kullandığı tulumlardan giyip girdiği büfeden hırsızlık yapan zanlı, tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde filyasyon ekibi görevlilerinin kullandığı tulumlardan giyip girdiği büfeden hırsızlık yapan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde filyasyon görevlilerinin kullandığı tulumlardan giyen bir kişi, girdiği büfeden 6 bin lira değerinde sigara alarak kaçtı.

Hafta başında iş yerine gelen O.K.Ö, büfenin camının kırık olduğunu ve hırsızlık yapıldığını görünce polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu şüphelinin S.A. (34) olduğu belirlendi.

Daha önce de hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının savcılıkta verdiği ifadede, "Sarhoştum, olayı hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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