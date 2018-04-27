Samsun'da Fetö Şüphelisi Tutuklandı

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken Çorum'da yakalanan 'ByLock' kullanıcısı Fatih A., getirildiği Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, 'ByLock' kullanıcısı Fatih A., Çorum'da yakalandı. Sorgulanmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fatih A., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Fatih A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Samsun