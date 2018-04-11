Samsun'da Fetö Şüphelisi Polis Memuruna Gözaltı

Samsun'da Fetö Şüphelisi Polis Memuruna Gözaltı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir polis memuru gözaltına alındı.

Samsun'da Fetö Şüphelisi Polis Memuruna Gözaltı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir polis memuru gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün "mahrem imamları"yla bağlantısı olduğu öne sürülen Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erdinç Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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