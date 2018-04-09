Samsun'da Fetö Şüphelisi Polis Memuruna Gözaltı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir polis memuru gözaltına alındı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir polis memuru gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün "mahrem imamları"yla bağlantısı olduğu öne sürülen Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Necati T. yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis memuru Necati T. soruşturma kapsamında görevinden açığa alındı.