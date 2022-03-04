Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibi yakalandı
AA, Recep Bilek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş zabıt katibi gözaltına alındı.
Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş zabıt katibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Atakum'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, Yargıtay Hukuk Dairesinden 2016 yılında ihraç edilmiş zabit katibi R.Ş'yi yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Recep Bilek - Güncel