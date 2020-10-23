Samsun'da FETÖ şüphelisi eski cezaevi personeli yakalandı
23.10.2020 13:07 | Son Güncelleme: 23.10.2020 13:10
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski cezaevi personeli gözaltına alındı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski cezaevi personeli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda teknisyen olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen Ö.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek