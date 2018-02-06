Samsun'da Fetö Soruşturması: 16 Gözaltı
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Samsun'da Fetö Soruşturması: 16 Gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 ihraç öğretmen, 1 ihraç öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Fetö Soruşturması: 16 Gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 ihraç öğretmen, 1 ihraç öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezde bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da bulunduğu 14 ihraç öğretmen, 1 ihraç öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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