Samsun'da Fetö Sanığına 10 Yıl 3 Ay Hapis

SAMSUN'da 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçundan tutuklu yargılanan öğretmen Cumali Y. 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada tutuksuz yargılanan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet G. ise 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılıp cezası ertelendi.



Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda örgüte ait kapatılan Sakarya Dersanesi'nde öğretmenlik yapan Cumali Y. ile Jandarma Uzman Çavuş Ahmet G. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilen Cumali Y., tutuklandı. Ahmet G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılan tutuklu sanık Cumali Y. ve tutuksuz sanık Ahmet G. bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık ifadelerinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti Cumali Y.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. İtirafçı olan uzman çavuş ise etkin pişmanlık yasasından faydalandırılıp aynı suçtan 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılıp cezası ertelendi. - Samsun