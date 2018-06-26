Samsun'da Fetö/pdy Zanlısı Gözaltına Alındı

Samsun'da Fetö/pdy Zanlısı Gözaltına Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında aranan zanlı Samsun'da yakalandı.

Samsun'da Fetö/pdy Zanlısı Gözaltına Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında aranan zanlı Samsun'da yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

Ekipler, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen veteriner hekim Murat G'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyete götürüldü.

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