Samsun'da Fetö/pdy Zanlısı Gözaltına Alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında aranan zanlı Samsun'da yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında aranan zanlı Samsun'da yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.
Ekipler, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen veteriner hekim Murat G'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyete götürüldü.