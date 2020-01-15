Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol
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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:38
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilen 5 şüpheli ise yeniden emniyete götürüldü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 zanlı dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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