Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilen 5 şüpheli ise yeniden emniyete götürüldü.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 zanlı dün gözaltına alınmıştı.