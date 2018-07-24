Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, Zaman Gazetesi protestolarına katıldıkları belirlenen, kapatılan FEZA Koleji ve Sakarya Dershanesi çalışanı 4 kişi gözaltına alındı.
Bank Asya'da hesapları olduğu da tespit edilen şüpheliler, emniyete götürüldü.