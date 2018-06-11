Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, kapatılan Cihan Medya çalışanı Muzaffer A. ile Ayhan M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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