Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında açığa alınan astsubay gözaltına alındı.
Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında açığa alınan astsubay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, açığa alınan astsubay B.Y'yi yakaladı.
Hakkında yakalama kararı da bulunan şüpheli, emniyete götürüldü.