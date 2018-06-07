Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında açığa alınan astsubay gözaltına alındı.

Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında açığa alınan astsubay gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, açığa alınan astsubay B.Y'yi yakaladı.

Hakkında yakalama kararı da bulunan şüpheli, emniyete götürüldü.

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